كوريا الجنوبية.. وقف الرحلات الجوية وتشغيل العبارات قبل وصول إعصار "خانون"

توقفت عشرات الرحلات الجوية والبحرية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، قبيل هبوب إعصار استوائي تسبب في هطول أمطار غزيرة على جزر جنوب غربي اليابان لأكثر من أسبوع.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية مصاحبة للإعصار على مناطق جنوبي وشرقي البلاد بعد ظهر اليوم.

كما يتوقع وصول الإعصار إلى جزيرة جيجو السياحية جنوبي البلاد بعد ساعات، ثم هبوطها بالقرب من ميناء تونغيونغ بالبر الرئيسي في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن "خانون" قد يصل إلى وسط البلاد على مدار عدة ساعات بينما تهب رياح سرعتها ما بين 90 إلى 154 كيلومترا في الساعة قبل الانتقال إلى كوريا الشمالية صباح الجمعة.

وقد دعا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، المسؤولين لاتخاذ إجراءات صارمة للوقاية من الكوارث، وتنظيم عمليات إجلاء مع التأكيد على المخاطر التي يشكلها الإعصار.

وأعلنت الحكومة إلغاء 144 رحلة جوية على الأقل من وإلى جيجو، كما ألغيت رحلات عبارات، تربط الجزيرة بموانئ البر الرئيسي، وأغلقت السلطات 39 طريقا على الأقل و26 مرآب سيارات على ضفاف النهر، و613 مسارا للسير لمسافات طويلة على مستوى البلاد ضمن تدابير وقائية أوسع نطاقا.

وكانت الصين أعلنت مقتل 33 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء الفيضانات التي أعقبت أمطارا غزيرة هطلت على بكين.

المصدر:AP