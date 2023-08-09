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أسير أوكراني: تم تجنيدي رغم أنني من مدمني الكحول

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أسير أوكراني: تم تجنيدي رغم أنني من مدمني الكحول
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كشف أسير أوكراني أن نظام كييف جنده على الرغم من إدمانه الكحول وأرسله إلى الخطوط الأمامية، حيث ينشر الجميع بغض النظر عن حالتهم وأوضاعهم الصحية.

وأضاف أنه تلقى تدرريبات على يد مدرب أمريكي يدعى أندرو، وهو محارب قديم في العراق وأفغانستان.

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كما لفت إلى أنه يعاني أيضا من مشاكل صحية إضافة إلى إدمانه الكحول، ورغم ذلك لم يتوان الجيش الأوكراني عن تجنيده.

وتفيد التقارير وشهادات الأسرى إلى أن نظام كييف يلجأ إلى تجنيد الجميع بغض النظر عن حالتهم الصحية وأعمارهم، حيث يخدع المعفيين من الخدمة لحالات صحية وأعمارهم ويستدعيهم "للوقوف على الحواجز والحراسة"، فيما يرسلهم إلى الجبهة.

ولفت سيباستيان سالغادو، الصحفي الأرجنتيني ومؤسس قناة Data Urgente، إلى أن العسكريين الأوكرانيين بعد فرارهم من مواقعهم يتركون الكثير من الأدلة على تعاطي المخدرات والكحول.

المصدر: نوفوستي

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