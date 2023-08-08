إيطاليا تدعو فرنسا لـ"التعاون" بشأن المهاجرين وتنتقد "قسوة" باريس

حث وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الحكومة الفرنسية على التعاون بشأن إدارة ملف الهجرة، متحدثا عن "عمليات صد قاسية" للمهاجرين الذين يحاولون دخول فرنسا عبر إيطاليا.

وقال تاياني، في تصريحات إذاعية الثلاثاء: "نحن بحاجة إلى التدخل معًا على المستوى الأوروبي لحل القضية الإفريقية"، نظرا لأن هؤلاء الأشخاص الذين يفرون "لا يرغبون في الغالب البقاء في إيطاليا، ولكنهم يريدون الذهاب إلى بلدان أخرى. ولهذا السبب نحتاج إلى تعاون أكبر من فرنسا".

وأضاف: "دعونا نلقي نظرة على ما يحدث على الحدود بين إيطاليا وفرنسا حيث توجد عمليات صد قاسية إلى حد ما. هناك حاجة إلى مزيد من التعاون كما يحدث على حدودنا الشرقية مع سلوفينيا".

المصدر: "آكي"