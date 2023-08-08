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ترامب يتهم القاضية المكلفة بملفه بأنها متورطة مع نجل بايدن

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ترامب يتهم القاضية المكلفة بملفه بأنها متورطة مع نجل بايدن
Legion-Media
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اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قاضية المحكمة المكلفة بقضيته، تانيا تشاتكان، بأنها مرتبطة بنجل بايدن بسبب عملهما معا في مكتب محاماة خدم الشركة الأوكرانية للغاز "بوريسما".

وذكر ترامب أن القاضية متورطة مع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي، حيث قال إنهما عملا معا في شركة محاماة، تخدم شركة "بوريسما" الأوكرانية للغاز.

وكتب الرئيس السابق على موقع "تروث سوشيال" أن "تشاتكان كانت لها علاقات مهنية مع شركة محاماة عملت لصالح شركة "بوريسما" للطاقة، ومقرها أوكرانيا، حيث كان هانتر بايدن، عضوا في مجلس إدارتها".

وقال ترامب إنه "تضارب كلاسيكي في المصالح!".

كما ذكرت عدد من وسائل الإعلام أن تشاتكان وهانتر بايدن، قد عملا معا في شركة المحاماة "Boies Schiller Flexner LLP".

وينفي ترامب التهم الموجهة إليه، مطالبا بتغيير القاضية ومكان المحاكمة، في قضية أعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكابيتول في العاصمة في يناير 2021.

كما أوضح أنه سيطالب على الفور "بعزل هذه القاضية"، فضلا عن "تغيير مكان المحاكمة خارج مقاطعة كولومبيا".

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المصدر: نوفوستي 

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