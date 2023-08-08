ديسانتيس يقيل مديرة حملته الانتخابية قبل أيام من أول مناظرة للمرشحين الجمهوريين

أقال المنافس الرئيسي لدونالد ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاق الرئاسي، رون ديسانتيس، مديرة حملته المتعثرة، وذلك على أمل إعطاء زخم جديد لها.

وديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، وقد علق محافظون عليه آمالهم بعد خيبة حزبهم في الانتخابات التشريعية العام الماضي، إلا أنه متأخر عن ترامب بنحو 40 نقطة في الاستطلاعات، وفق مركز "ريل كلير بوليتيكس".

وخلال تجمع انتخابي في نيوهامشر عصر الثلاثاء، علق ترامب ساخرا "حان وقت العودة إلى فلوريدا يا رون!".

وأُعلن عن إقالة مديرة حملة ديسانتيس قبل أيام قليلة من أول مناظرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تنظم في ميلووكي في 23 أغسطس.

والفائز في الانتخابات التمهيدية سيواجه في نوفمبر 2024 مرشح الحزب الديموقراطي للرئاسة والذي سيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن.

وبعدما انتخب حاكما لفلوريدا لولاية جديدة في نوفمبر 2022، يأمل ديسانتيس في استمالة الولايات المتحدة قاطبة بمواقفه الصادمة في ملفات الهجرة والإجهاض والمثليين.

المصدر: "أ ف ب"