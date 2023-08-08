الخارجية الأمريكية: الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا هذا الأسبوع

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لفائدة أوكرانيا، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نواصل تزويد أوكرانيا بالمدفعية والأسلحة. وستكون لدينا إعلانات جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن المساعدات الإضافية التي نخطط لتقديمها لأوكرانيا".

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ولم يكشف ميلر عن أي تفاصيل بشأن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية.

ويذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعم لأوكرانيا، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الأمريكية المقدمة لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، نحو 60 مليار دولار، بما فيها 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي