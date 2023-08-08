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الخارجية الأمريكية: الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا هذا الأسبوع

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الخارجية الأمريكية: الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا هذا الأسبوع
Sputnik ARTUR GABDRAHMANOV
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لفائدة أوكرانيا، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نواصل تزويد أوكرانيا بالمدفعية والأسلحة. وستكون لدينا إعلانات جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن المساعدات الإضافية التي نخطط لتقديمها لأوكرانيا".

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وسائل إعلام: واشنطن ستعلن اليوم الثلاثاء عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار
وسائل إعلام: واشنطن ستعلن اليوم الثلاثاء عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

ولم يكشف ميلر عن أي تفاصيل بشأن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية.

ويذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعم لأوكرانيا، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الأمريكية المقدمة لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، نحو 60 مليار دولار، بما فيها 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي

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