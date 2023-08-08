أردوغان: منعنا تشكل دويلة إرهابية عند حدودنا الجنوبية من خلال عملياتنا بشمال سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده منعت تشكل "دويلة إرهابية" عند حدودها الجنوبية من خلال عملياتها في شمال سوريا.

وفي كلمة له خلال الاجتماع الرابع عشر للسفراء الأتراك حول العالم، المنعقد في العاصمة التركية أنقرة، قال رجب طيب أردوغان: "من خلال عملياتنا في شمال سوريا، منعنا تشكل دويلة إرهابية عند حدودنا الجنوبية".

وأضاف أردوغان: "نواصل ضرب المنظمات الإرهابية في شمال العراق، حيث تهدد سيادة ووحدة الأراضي العراقية".

وتابع الرئيس التركي: "لا توجد أي مشكلة لا يمكن حلها مع جيراننا"، وذلك في إشارة منه إلى إمكانية حل كل المسائل المطروحة.

المصدر: RT