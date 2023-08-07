 
مباشر

المجلس العسكري في النيجر يعين رئيسا للوزراء

أخبار العالم

المجلس العسكري في النيجر يعين رئيسا للوزراء
AFP KAREN BLEIER
علي الأمين زين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtne

أعلن المجلس العسكري في النيجر عن تعيين الوزير الأسبق، علي الأمين زين، رئيسا للوزراء في البلاد.

وتلا العضو في "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي شكله العسكريون، العقيد أحمدو عبد الرحمن، مرسوما لرئيس المجلس، اللواء عبد الرحمن تشياني، بتعيين علي الأمين زين، رئيسا للوزراء.

وأصدر رئيس المجلس العسكري عددا من المراسيم الأخرى بشأن التعيينات في مختلف المناصب، بما فيها المفتش العام للجيش وقوات الدرك والمستشار العسكري للرئيس وقائد الحرس الرئاسي.

إقرأ المزيد
واشنطن: إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكنا
واشنطن: إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكنا

وتجدر الإِشارة إلى أن علي الأمين زين (58 عاما) من مواليد مدينة زيندر، حيث كان وزيرا للاقتصاد والمالية خلال الفترة بين أكتوبر 2003 وفبراير 2010 في حكومة الرئيس محمدو تانجا، الذي تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري في 2010.

وفي وقت لاحق، شغل الأمين زين منصل ممثل لبنك التنمية الإفريقي في كل من تشاد وساحل العاج والغابون.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا