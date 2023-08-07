كولومبيا تصادر كمية قياسية من الكوكايين خلال عام واحد

صرح الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، يوم الاثنين، بأن قوات الأمن في بلاده ضبطت 1100 طن من الكوكايين خلال عام واحد، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا لهذا المؤشر.

وقال بيترو خلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الأولى لوصوله إلى السلطة: "منذ بداية هذه الحكومة، بذلنا جهدا كبيرا لتتبع سلاسل تهريب المخدرات والاتجار بها، وتكللت هذه الجهود بضبط 1100 طن من الكوكايين، كما تمكنا من إتلاف مختبرات إنتاج المخدرات بارتفاع يقدر بنسبة 16% مقارنة بالفترات السابقة".

ووفقا لبيترو، صادرت وكالات إنفاذ القانون الكولومبية خلال العام 2023 وحده، 573 طنا من الكوكايين، وهو أعلى رقم مسجل لنفس الفترة.

وأضاف أنه على مدار 12 شهرا، نفذت 290 عملية ضد الهياكل الإجرامية على أراضي الدولة، ما أسفر عن احتجاز أكثر من 9000 شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن كولومبيا هي المنتج والمصدر الرئيسي للكوكايين حول العالم، حيث تضم أكثر من 90% من مزارع الكوكا في العالم، ضمن ما يسمى بـ"مثلث المخدرات في الأنديز"، الذي يضم كولومبيا والبيرو وبوليفيا.

المصدر: نوفوستي