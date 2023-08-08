RT تبدأ تلقي طلبات المشاركة في جائزة خالد الخطيب الدولية للمراسلين الحربيين

فتحت RT باب تلقي طلبات المشاركة في جائزة خالد الخطيب الدولية التذكارية (Khaled Alkhateb International Memorial Awards)، التي تُمنح سنويا للصحفيين عن أفضل عمل من مناطق النزاع.

أسست الجائزة تخليدا لذكرى الصحفي خالد الخطيب الذي قتل في سوريا في 30 تموز/ يوليو 2017 حيث كان يعمل لصالح RT العربية.

تُمنح جائزة خالد الخطيب العالمية في الفئات التالية:

- "أفضل عمل من مناطق النزاع" – أعمال عن النزاعات المسلحة وعواقبها.

RT

"أفضل عمل: قصة إنسانية" - قصص عن الناس في منطقة النزاع وعن مساعدة المدنيين واللاجئين. أعمال عن إعادة إعمار المدن والعودة إلى الحياة المدنية.

RT

وسيحصل الفائزون بجائزة خالد الخطيب الدولية التذكارية لعام 2023 (International Memorial Awards 2023) على مكافأة نقدية قدرها 200 ألف روبل.

يمكنكم تقديم طلبات المشاركة في الجائزة من خلال الموقع التالي: https://award.rt.com. حيث يتم تلقي الأعمال المكتوبة والمرئية.

وسبق أن منحت جائزة خالد الخطيب التذكارية الدولية (Khaled Alkhateb International Memorial Award) لمتسابقين من روسيا والعراق وإيرلندا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والهند وسوريا واليمن، الذين كرست أعمالهم للنزاعات في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وموزمبيق والفلبين وأوكرانيا.

وأسست قناة RT جائزة Khaled Alkhateb International Memorial Awards تخليدا لذكرى الصحفي خالد الخطيب ذي الـ25 ربيعا الذي عمل مع مع قناة RT Arabic، وقضى إثر قصف صاروخي من مسلحين في محافظة حمص السورية عام 2017، خلال تغطيته لمعارك خاضتها القوات الحكومية السورية ضد الإرهابيين.