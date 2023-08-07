عاش من ريعها وقضى سحقا تحتها.. قوالب الجبن تنهي حياة رجل أعمال إيطالي

لقي رجل الأعمال الإيطالي جياكومو شياباريني مصرعه بانهيار رفّ كدّست عليه أطنان من الجبن، في مستودع للأجبان بمصنعه في إقليم لومبارديا.

وأعلن رجال الإطفاء أن آلاف أسطوانات الجبن، التي يبلغ وزن كل واحدة منها 40 كيلوغراما، سقطت من رف مكسور لتسحق شياباريني البالغ من العمر 74 عاما حتى الموت، واستغرقت عملية انتشاله من تحتها حوالي 12 ساعة.

وكان المستودع الواقع في بلدة رومانو دي لومبارديا الصغيرة جنوب بيرغامو، يحتوي على 25000 أسطوانة من الجبن، مخزنة على رفوف معدنية يصل ارتفاعها إلى حوالي 10 أمتار.

وتم تنبيه خدمات الطوارئ من قبل أفراد أسرة الضحية، الذين شعروا بالقلق من الاصطدام الناجم عن سقوط أسطوانات الجبن في حوالي الساعة 2:00 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

ووفقا لصحيفة "Il Corriere della Sera" اليومية، فإن الضحية كان بمفرده في المستودع، بهدف معاينة الأسطوانات أثناء فترة النضج والسيطرة على روبوت يقوم بقلبها وتنظيفها تلقائيا.

والجبن الذي تنتجه هذه الشركة هو "Grana Padano" يحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا.

المصدر: "Le Parisien"