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إيران.. ضبط أكثر من 38 طنا من المخدرات منذ مطلع العام

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إيران.. ضبط أكثر من 38 طنا من المخدرات منذ مطلع العام
أرشيف
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أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان بإيران، عن ضبط 38 طنا و300 كغ من المخدرات، وتفكيك 26 عصابة منذ بداية العام الجاري.

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وقال العميد دوست علي جليليان، اليوم الاثنين، إن 17 عنصرا من عصابات تهريب المخدرات قد قتلوا خلال عمليات منسقة لشرطة الإقليم منذ بداية العام الجاري.

وتابع: "تم تفكيك 14 عصابة لتهريب الأسلحة في سيستان وبلوشستان".

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات من أفغانستان، وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

المصدر: إرنا

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