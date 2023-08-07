إيران.. ضبط أكثر من 38 طنا من المخدرات منذ مطلع العام
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أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان بإيران، عن ضبط 38 طنا و300 كغ من المخدرات، وتفكيك 26 عصابة منذ بداية العام الجاري.
وقال العميد دوست علي جليليان، اليوم الاثنين، إن 17 عنصرا من عصابات تهريب المخدرات قد قتلوا خلال عمليات منسقة لشرطة الإقليم منذ بداية العام الجاري.
وتابع: "تم تفكيك 14 عصابة لتهريب الأسلحة في سيستان وبلوشستان".
وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات من أفغانستان، وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.
المصدر: إرنا