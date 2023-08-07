وزير الخارجية التركي: لن نسمح بأن تتحول سوريا إلى ملجأ للمنظمات الإرهابية وسنسرع عودة اللاجئين

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على أن بلاده ستبذل "جميع الجهود لمنع تحول سوريا إلى ملجأ للمنظمات الإرهابية وساحة للحروب بالوكالة".

وخلال كلمة له في افتتاح المؤتمر الرابع عشر للسفراء الأتراك حول العالم، والمنعقد في العاصمة التركية أنقرة، قال فيدان: "سنسرع عملية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين".

وأضاف: "سنبذل جميع الجهود لمنع تحول سوريا إلى ملجأ للمنظمات الإرهابية وساحة للحروب بالوكالة، ولن نترك التنظيمات الإرهابية والقوى التي خلفها يغمض لها جفن في بلادنا".

من جهة أخرى، أعرب فيدان عن قلقه من "التطورات التي شهدتها الحرب الأوكرانية وسنواصل المساعي لإنهائها"، مشيرا إلى "أننا سنستمر في تواصلنا مع جميع الأطراف لإعادة إحياء اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود".

وأضاف: "سنستمر في حماية مصالحنا بحساسية في بحر إيجا، وشرق البحر الأبيض المتوسط، وسنحاول الحفاظ على العلاقات الإيجابية مع اليونان، ونتوقع نفس الإخلاص من اليونان".

المصدر: RT