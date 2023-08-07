فرنسا تدعو مواطنيها في دول الساحل لاتخاذ أعلى درجات الحذر

دعت فرنسا اليوم الاثنين مواطنيها في دول الساحل الإفريقي لاتخاذ أقصى درجات الحذر وعدم السفر إلى دول المنطقة المذكورة، والابتعاد عن التجمعات فيها على خلفية أحداث النيجر.

وأوصت وزارة الخارجية الفرنسية بعدم السفر إلى النيجر وطالبت الفرنسيين هناك بتوخي الحذر الشديد والابتعاد عن أي تجمعات والاطلاع بانتظام على الوضع.

وأضافت "لا يزال التهديد الإرهابي في منطقة الساحل مرتفعا ومخاطر الهجمات وعمليات الاختطاف التي تستهدف مستمرة في منطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) والبلدان المجاورة".

وأعلنت دول أوروبية إجلاء مواطنيها عن النيجر، عقب استيلاء العسكريين على السلطة هناك.

وبوقت سابق، أعلنت فرنسا بدء إجلاء مواطنيها والأوروبيين الراغبين بمغادرة النيجر بعد الهجوم على السفارة الفرنسية في نيامي.

المصدر: "سبوتنيك"