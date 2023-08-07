إيطاليا تدعو "إيكواس" إلى تمديد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري في النيجر

أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو ناياني عن أمله بتمديد المهلة التي منحتها مجموعة "إيكواس" الإفريقية للمجلس العسكري بالنيجر، لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.

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وقال ناياني في مقابلة مع صحيفة "لاستامبا" الإيطالية: "الطريقة الوحيدة هي الدبلوماسية. آمل أن يتم اليوم تمديد مهلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي انتهت منتصف الليلة الماضية".

وأعلنت "إيكواس" في 30 يوليو الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي العسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.

وفي مطلع أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول مجموعة "إيكواس" في أبوجا، خطة للتدخل العسكري في النيجر، حيث أمهلت المجموعة منفذي الانقلاب أسبوعا للتراجع عن موقفهم، تحت إمكانية التدخل العسكري في النيجر لإعادة بازوم إلى منصبه.

ورفض عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر الخميس الماضي العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.

المصدر: سبوتنيك