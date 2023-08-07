قائد سابق لقوات "الناتو" لا يستبعد انزلاق الوضع في النيجر إلى حرب كبيرة ومدمرة

اعتبر القائد الأعلى السابق لقوات حلف "الناتو" في أوروبا جيمس ستافريديس أن الوضع في النيجر قد يتحول إلى صراع عسكري واسع النطاق في إفريقيا.

وكتب ستافريديس على شبكة "إكس" (تويتر سابقا): "هل سيؤدي الوضع في النيجر إلى حرب واسعة النطاق في إفريقيا؟ احتمال حدوث ذلك قائم بالتأكيد، لكنه سيكون حدثا كبيرا ومدمرا".

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ومنحت "إيكواس" أيضا مهلة أسبوع، انتهت أمس الأحد لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة في النيجر، في حين أعلنت أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بإمكانها "استخدام القوة من أجل استعادة النظام الدستوري".

وذكرت وكالة "رويترز"، أنه تم "وضع خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر".

وأعلن المجلس العسكري في النيجر في وقت سابق من اليوم عن إغلاق المجال الجوي للبلاد "في مواجهة التهديد بالتدخل".

وأوضح المجلس أن هذا القرار يهدف "لمواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة".

المصدر: تاس