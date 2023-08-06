تربط الرياض وجدة مع بكين.. الخطوط الجوية السعودية تطلق رحلات مباشرة جديدة (صور)

دشنت شركة الخطوط السعودية أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى العاصمة الصينية بكين، مبينة أنها ثمرة تعاون استراتيجي مع برنامج الربط الجوي، حيث تعد ثاني وجهاتها في الصين.

وأوضحت الخطوط السعودية أن الرحلات ستنطلق إلى بكين عبر طائرات بوينج 787، من جدة يومي الجمعة والاثنين، ومن الرياض يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

من جهته، أكد سفير الصين لدى الرياض، تشن وي تشينغ، أن عدد الرحلات بين الصين والمملكة ارتفع إلى 9 أسبوعيا، ما سيوفر مزيدا من التسهيلات لسفر الأفراد بين البلدين.

ويذكر أن الخطوط السعودية دشنت في 2011 أولى رحلاتها إلى محطتها بمدينة جوانزو الصينية، بطائرة بوينج 777 قادمة على خط سير جدة - الرياض.

المصدر: أخبار 24