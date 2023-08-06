فقدان 30 مهاجرا بعد غرق قاربين قبالة إيطاليا

أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد بفقدان أكثر من 30 شخصا إثر غرق قاربين للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا.

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وأعلنت المنظمة أن الناجين من المركبين تحدثوا عن فقدان 28 شخصا كانوا على متن قارب، وأبلغوا عن فقدان 3 آخرين من الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا في ظل أحوال جوية عاصفة أمس السبت.

ويعتقد أن القاربين كانا مركبين متهالكين من الحديد أبحرا من صفاقس التونسية الخميس.

وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية، فلافيو دي جياكومو، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن الأخيرة تعتقد بوجود "30 مفقودا على الأقل" استنادا الى شهادات أدلى بها الناجون.

وتم فتح تحقيق في غرق القاربين في مدينة أغريجنتي في جزيرة صقلية.

وقال قائد شرطة أغريجنتي، إيمانويلي ريشيفاري، إن المهربين كانوا على علم بلا شك بأن الأمواج ستكون عاتية.

وأضاف: "أيا يكن من سمح لهم أو أرغمهم على المغادرة في ظل أمواج كهذه، هو مجرم معتوه منعدم الضمير".

وأشار إلى أن "الأمواج العاتية متوقعة خلال الأيام المقبلة. لنأمل أن يتوقفوا"، معتبرا أن إبحار قوارب المهاجرين في طقس مماثل هو بمثابة "إرسالهم الى حتفهم".

ومع استمرار الطقس العاصف، تستعد فرق إنقاذ إيطالية، اليوم الأحد، لنقل زهاء 20 مهاجرا الى بر الأمان بعدما علقوا على تكتلات صخرية في سواحل لامبيدوسا.

المصدر: أ ف ب