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ترامب: سبب التوتر حول تايوان يكمن في بايدن

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ترامب: سبب التوتر حول تايوان يكمن في بايدن
AP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن سبب التوتر حول تايوان يعود إلى تشكيك القيادة الصينية في أهلية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وقال ترامب في خطاب ألقاه خلال لقائه مع الناخبين في ولاية كارولينا الجنوبية: "شي، لم يكن ليتعامل مع تايوان. إنه قريب للغاية من الرغبة في الذهاب إلى هناك، لأنه يعتقد أن قائدك يفتقر للأهلية".

وأشار إلى أن الرئيس الصيني كان يحترم الولايات المتحدة أثناء رئاسته، مضيفا: "لم يعد يحترم بلادنا".

المصدر: نوفوستي

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