المرشح السابق للرئاسة التركية يتعرض لحادث خلال توجهه للمشاركة في تجمع للمعارضة شرق البلاد

تعرض موكب المرشح السابق للرئاسة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، اليوم السبت، لحادث سير خلال توجهه للمشاركة في تجمع حاشد للمعارضة شرق تركيا.

وأكدت وسائل إعلام تركية أن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، لم يصب بأذى، حيث أتم برنامجه بشكل طبيعي، فيما أصيب 4 أشخاص، بينهم صحفيان، بسبب الحادث.

ونشر كيليتشدار أوغلو مقطع فيديو عبر حسابة في تطبيق "إكس" (تويتر سابقا)، للتجمع الحاشد لمؤيدي المعارضة التركية شمال شرق البلاد، في مقاطعة أرزينجان الشرقية، حيث وصل إليه عقب الحادث.

وفي هذه اللحظة، يلقي كيليتشدار أوغلو كلمة أمام المشاركين في التجمع، حيث يبدو في حالة جيدة ولا توجد أي علامات إصابات على وجهه.

وخسر المرشح الوحيد من تحالف الشعب المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، الانتخابات التركية الماضية أمام الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، خلال الجولة الانتخابية الثانية التي عقدت في شهر مايو الماضي بعد أن حقق نسبة 47.82% من الأصوات.

المصدر: نوفوستي