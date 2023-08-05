فرنسا تعلن دعمها الحازم لجهود "إيكواس" في القضاء على انقلاب النيجر

استقبلت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا اليوم السبت رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو، وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما كين.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن الوزيرة جددت دعم باريس الكامل للرئيس محمد بازوم وحكومته اللذين يمثلان السلطات الشرعية الوحيدة في النيجر.

وأوضح البيان أن فرنسا "تدعم بحزم وتصميم جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لدحر محاولة الانقلاب هذه"، مشيرة إلى أن "مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك".

وأمهلت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الانقلابيين 7 أيام لوضع حد للأحداث الدائرة في النيجر، تنتهي غدا الأحد.

وتطالب فرنسا المسؤولين عن الانقلاب بالإفراج عن الرئيس بازوم وجميع أعضاء حكومته، والسماح بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد.

المصدر: RT