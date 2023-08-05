وفاة امرأة أمريكية شربت كمية كبيرة من الماء!

توفيت أم لطفلين في ولاية إنديانا الأمريكية بعد شربها الكثير من الماء بسرعة كبيرة.

وكانت آشلي سمرز تستمتع بزيارة بحيرة فريمان خلال عطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو الماضي، عندما أخبرت من حولها أنها تشعر بالجفاف والدوخة، وأنها شربت عدة زجاجات من الماء خلال فترة قصيرة.

وعند عودتها إلى المنزل، فقدت وعيها في المرآب، ونقلتها عائلتها إلى المستشفى لكنها لم تستعد وعيها أبدا، وتوفيت جراء التسمم المائي.

وقال ديفون ميلر شقيق الراحلة: "لقد كانت صدمة لنا جميعا. عندما بدأوا بالحديث عن التسمم المائي لأول مرة. قال أحدهم إنها شربت 4 زجاجات من الماء في 20 دقيقة. أعني متوسط زجاجة الماء مثل 16 أوقية، لذلك فإنها شربت 64 أوقية في فترة 20 دقيقة. هذا نصف غالون يفترض أن يشربه الإنسان خلال في يوم كامل".

وأوضح الدكتور ألوك الهرواني: "إنه نادر نسبيا. الآن، ما يقلقنا هو مجرد شرب الكثير من الماء في فترة زمنية قصيرة. يمكن لكليتيك التخلص من لتر واحد فقط من الماء في الساعة".

وقال الطبيب إنها فكرة جيدة عند قضاء الكثير من الوقت بالخارج في الطقس الحار أن تستمر في تناول أو شرب أشياء تحتوي على إلكتروليتات، مثل الفاكهة والعصائر، بالإضافة إلى الماء العادي، مما يساعد على الحفاظ على توازن الماء والصوديوم في الدم.

وأضاف: "في بعض الأحيان يشعر المرضى وكأنهم يعانون من صداع خفيف، أو يشعرون فقط بتوعك عام. قد تكون هذه علامات مبكرة لتسمم الماء".

المصدر: "Independent"