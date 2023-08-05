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ترامب: رب ضارة نافعة

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ترامب: رب ضارة نافعة
AP
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مؤتمر لمؤيدي الحزب الجمهوري في ولاية ألاباما، إن ملاحقته عبر القضاء ستعزز فرص فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف: "نحن متقدمون على الجميع، بمن فيهم جو بايدن. وفي كل مرة يوجهون فيها الاتهامات لي، يزداد تأييدنا حسب ما تؤكد استطلاعات الرأي. نحتاج إلى لائحة اتهام لكي نتمكن من إنجاز هذه الانتخابات بنجاح".

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وأضاف أن خصومه يحاولون توجيه ضربة له في اللحظة التي تحسن فيها تصنيفه كمرشح.

واتهم ترامب الرئيس الحالي بايدن وإدارته بمحاولة التمسك بالسلطة بأي وسيلة ممكنة.

وشدد على أن البيت الأبيض يحاول ملاحقة كل من يشكك بنتائج انتخابات 2020.

المصدر: إزفيستيا

 

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