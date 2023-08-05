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كوريا الشمالية تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة انتشار الأسلحة النووية الأمريكية

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كوريا الشمالية تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة انتشار الأسلحة النووية الأمريكية
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دعت بعثة كوريا الشمالية لدى المنظمات الدولية في جنيف المجتمع الدولي إلى إدانة انتشار الأسلحة النووية الأمريكية واتخاذ إجراءات لحفظ السلام.

وقالت البعثة في بيان، نقلته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، إن "المجتمع الدولي يجب أن يدين خطر استخدام الأسلحة النووية وأعمال الولايات المتحدة غير الشرعية، مثل انتشار الأسلحة النووية، كما يجب اتخاذ إجراءات فورية لضمان السلام الشامل".

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وأضافت أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن "توقف الأعمال الإجرامية والانتهاكات المستمرة وتدمير المنظومة الدولية لنزع السلاح"، متهمة إياها بأنها "تهدد وتبتز دولا ذات سيادة بنشر أسلحتها النووية الاستراتيجية في مختلف أنحاء العالم".

وقالت كوريا الشمالية في بيانها إنها تعتبر نفسها "دولة نووية مسؤولة"، مؤكدة أنها "لن تشكل خطرا على الدول التي تحترم سيادتها والمصالح الأمنية".

المصدر: نوفوستي

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