قال السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الجمعة، إن تقارير وزارة الدفاع البريطانية تتضمن معلومات غير صحيحة تزعم بتقدم الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال كيلين خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لقد قرأت تقارير لوزارة الدفاع البريطانية تقول باستمرار إن القوات الأوكرانية تتقدم، وهذا غير صحيح"، مضيفا أن القوات الروسية استعادت العديد من البلدات التي استولت عليها القوات الأوكرانية المسلحة مؤخرا.

وفي 4 يونيو، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بشن هجوم في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، حيث دفعت بوحدات قتالية دربها الناتو وسُلحت بمعدات غربية.

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وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، فشل محاولات العدو التي كانت تهدف للاستيلاء على مناطق روسية، حيث تم وقف تقدم قواته وإعادتها إلى مواقعها الأصلية.

كما أعربت روسيا في أكثر من مناسبة عن استعدادها للتفاوض، لكن نظام كييف فرض حظرا تشريعيا على مجرد التفاوض. من جهته، أكد الكرملين إمكانية إرساء السلام في أوكرانيا، بشرط مراعاة الوضع القائم والتغييرات على الأرض.

المصدر: ريا نوفوستي.