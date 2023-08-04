بايدن يروج لكوب في إطار حملته الانتخابية

روّج الرئيس الأمريكي جو بايدن على حسابه في "تويتر" لكوب شراب في إطار حملته الانتخابية، داعما "ميم" حول الأنا "الرائعة" المتغيرة Dark Brandon.

وفي وقت سابق، قام بايدن بالإشارة إلى هذا الميم في عشاء لمراسلي البيت الأبيض.

وقال بايدن ساخرا: "يبدو أن الجمهوريين يدعمون رجلا واحدا. شخص ما يدعى براندون. من الواضح أنه كانت لديه سنة جيدة. أنا سعيد من أجله".

وفي نهاية الكلمة قام بايدن بارتداء نظارته الشمسية السوداء بشكل استعراضي وقال للشخص الذي سيتحدث بعده: "لست ضد مزاحكم، لكنني لست متأكدا بخصوص براندون الأسود".

A cup of Joe never tasted better.



Grab yours: https://t.co/4fbxCBQNPZpic.twitter.com/s2qboyE7C1 — Joe Biden (@JoeBiden) August 3, 2023

وفي الفيديو المنشور، أخذ بايدن رشفة من كوب يحمل صورته على شكل " براندون الأسود"، وقال: "أفضل القهوة المركزة"( في اللغة الانكليزية كلمة darkتعني أسمر غامق أو المركزة الثقيلة إذا كان الحديث يدور عن القهوة) .

تأخذ صورة "Dark Brandon" بدايتها من عبارة "إلى الأمام يا براندون". هذا ميم على الإنترنت يتم استخدامه كملطف لكلمة بذيئة غير قابلة للطباعة ضد بايدن.

ظهر ميم "إلى الأمام يا براندون" في عام 2021 خلال مقابلة مع بطل سباق السيارات ناسكار براندون براون، الذي فاز بسباقه الأول. كان المتفرجون في الخلفية يهتفون بألفاظ بذيئة في وجه بايدن، لكن المراسل التلفزيوني اعتقد أنهم كانوا يهتفون "إلى الأمام يا براندون". وعلى الفور تم تناقل العبارة على الشبكات الاجتماعية ، وبعد ذلك أصبحت هذه العبارة تتردد شائعة في المسيرات والمسيرات ضد بايدن والديمقراطيين.

المصدر: نوفوستي