ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باستمرار الأنجلوسكسونيين وحلفائهم بعقد المنتديات الهزيلة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من البلدان للانخراط في ما يسمى بـ"صيغة زيلينسكي" للسلام.

وأشار لافروف إلى أن على من يداعبهم الغرب لجرهم إلى "صيغة زيلينسكي" أن يدركوا أن الأمر يتعلق بمصير ملايين الروس الذين يسعى نظام كييف للقضاء عليهم.

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وأضاف أنه على الغرب أن يطلب من زيلينسكي تقديم صيغة حول رؤية كييف لوضع الروس والأقليات القومية الأخرى في أوكرانيا.

وشدد لافروف على أنه يتم في العديد من مبادرات السلام الكثيرة، تجاهل تهديد وخطورة النازيين الجدد في أوكرانيا.

ولفت إلى أن البلدان الإفريقية أبدت خلال قمة بطرسبورغ مؤخرا اهتمامها بتفهم طبيعة الأزمة في أوكرانيا، وآفاق الخروج منها.

وأكد أن روسيا ترحب بأي جهود تبذل لتحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.

المصدر: RT