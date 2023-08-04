 
مباشر

الأمن الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية في تتارستان (فيديو)

أخبار العالم

الأمن الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية في تتارستان (فيديو)
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vsyo

أعلن الأمن الفدرالي الروسي اعتقال أحد سكان قازان بجمهورية تتارستان الروسية بتهمة الضلوع في نشاط إرهابي بتوجيه من استخبارات كييف، والترويج للفكر النازي في روسيا.

إقرأ المزيد
احتجاز مواطن روسي في مقاطعة تامبوف بتهمة
احتجاز مواطن روسي في مقاطعة تامبوف بتهمة "التحضير للخيانة"

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "اعتقلت دائرة الأمن الفيدرالي الروسي بجمهورية تتارستان أحد معتنقي الأيديولوجية النازية، وهو من سكان قازان وعمره 29 عاما، وضالع في نشاط خلية إرهابية أوكرانية".

وأضاف الأمن الفدرالي أن الموقوف "عمل بتوجيه من رعاته على ابتكار وسائل تقنية لضرب مواقع البنية التحتية بمدينة قازان، والتحريض على تنظيم مظاهرات غير مرخصة، ونشر الفكر النازي الأوكراني".

وفي إفاداته، اعترف الموقوف بأنه كان يراسل الاستخبارات الأوكرانية التي كانت توجهه لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف السكك الحديدية، وأبراج الاتصال الخلوي في تتارستان.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا