الأمن الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية في تتارستان (فيديو)

أعلن الأمن الفدرالي الروسي اعتقال أحد سكان قازان بجمهورية تتارستان الروسية بتهمة الضلوع في نشاط إرهابي بتوجيه من استخبارات كييف، والترويج للفكر النازي في روسيا.

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وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "اعتقلت دائرة الأمن الفيدرالي الروسي بجمهورية تتارستان أحد معتنقي الأيديولوجية النازية، وهو من سكان قازان وعمره 29 عاما، وضالع في نشاط خلية إرهابية أوكرانية".

وأضاف الأمن الفدرالي أن الموقوف "عمل بتوجيه من رعاته على ابتكار وسائل تقنية لضرب مواقع البنية التحتية بمدينة قازان، والتحريض على تنظيم مظاهرات غير مرخصة، ونشر الفكر النازي الأوكراني".

وفي إفاداته، اعترف الموقوف بأنه كان يراسل الاستخبارات الأوكرانية التي كانت توجهه لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف السكك الحديدية، وأبراج الاتصال الخلوي في تتارستان.

المصدر: تاس