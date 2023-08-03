جهات عدة تجري اتصالات مع روسيا لإعادة تفعيل صفقة الحبوب

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، خلال محادثة هاتفية، الوضع المتعلق بصفقة الحبوب، مع نائب وزير الخارجية التركي، بوراك أكشابار.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية أنه "جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع المتعلق بمبادرة البحر الأسود لتصدير الغذاء الأوكراني، التي توقفت على خلفية عدم تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل روسيا والأمم المتحدة بشأن استئناف توريد المنتجات الزراعية الروسية للأسواق العالمية".

وأوضحت الوزارة أن هذه الجوانب تم بحثها يوم الأربعاء، بمبادرة من الجانب التركي.

وأجرى فيرشينين أيضا، أمس الأربعاء، محادثة مع الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ريبيكا غرينسبان.

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وأفادت وزارة الخارجية الروسية في هذا الصدد: "ناقش طرفا الحوار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة من روسيا والأمم المتحدة، بشأن استئناف الصادرات الزراعية الروسية، لمدة ثلاث سنوات، في سياق مهام ضمان الأمن الغذائي العالمي". وأشارت الوزارة إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الأمين العام لـ"أونكتاد".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، استعداد روسيا للعودة إلى اتفاقيات اسطنبول بمجرد وفاء الغرب فعليا بالالتزامات تجاه روسيا.

المصدر: تاس