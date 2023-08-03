 
مباشر

العدل الأمريكية تطالب بسجن المواطن الروسي كليوشين 14 عاما

أخبار العالم

العدل الأمريكية تطالب بسجن المواطن الروسي كليوشين 14 عاما
Globallookpress
عنصر من الشرطة الأمريكية - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vstx

كشفت وثيقة للنيابة العامة الأمريكية عن طلب وزارة العدل من محكمة بوسطن بماساتشوستس الحكم بالسجن على رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين، لمدة 14 عاما.

ويذكر أن كليوشين مواطن روسي أدين بتهمة الاحتيال عبر الانترنت، حيث تضمن الطلب بسجنه لمدة 14 عاما، كما أنه من المقرر النطق بالحكم عليه يوم 7 سبتمبر المقبل.

وقالت الوثيقة المذكورة: "تطلب الحكومة من المحكمة الحكم على كليوشين بالسجن 168 شهرا".

إقرأ المزيد
محكمة أمريكية تلغي جلسة النطق بالحكم على رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين
محكمة أمريكية تلغي جلسة النطق بالحكم على رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين

بالإضافة إلى ذلك، طلب الادعاء العام فرض غرامة قدرها 5 ملايين دولار، وتعويضات قدرها 8.3 مليون دولار، فضلا عن منح الإذن بمصادرة الأصول المحجتزة في قبرص.

وفي فبراير الماضي، وجدت هيئة محلفين أن كليوشين مذنب في 4 تهم، إذ يُتهم بالتآمر الإجرامي للوصول غير القانوني إلى أجهزة الكمبيوتر والاحتيال في الأوراق المالية، فيما دفع كليوشين عن نفسه جميع التهم وقال إنه غير مذنب.

وفي وقت سابق، وصفت وسائل الإعلام الأمريكية كليوشين بأنه أحد المشاركين المحتملين في صفقة لتبادل الأسرى بين روسيا والولايات المتحدة.

وكان رجل الأعمال قد وصل مع أسرته لقضاء إجازته في منتجع بسويسرا قبل القبض عليه، ليسلم إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2021، فيما يواجه اليوم تهما موجبة لعقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا