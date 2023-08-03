العدل الأمريكية تطالب بسجن المواطن الروسي كليوشين 14 عاما

كشفت وثيقة للنيابة العامة الأمريكية عن طلب وزارة العدل من محكمة بوسطن بماساتشوستس الحكم بالسجن على رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين، لمدة 14 عاما.

ويذكر أن كليوشين مواطن روسي أدين بتهمة الاحتيال عبر الانترنت، حيث تضمن الطلب بسجنه لمدة 14 عاما، كما أنه من المقرر النطق بالحكم عليه يوم 7 سبتمبر المقبل.

وقالت الوثيقة المذكورة: "تطلب الحكومة من المحكمة الحكم على كليوشين بالسجن 168 شهرا".

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بالإضافة إلى ذلك، طلب الادعاء العام فرض غرامة قدرها 5 ملايين دولار، وتعويضات قدرها 8.3 مليون دولار، فضلا عن منح الإذن بمصادرة الأصول المحجتزة في قبرص.

وفي فبراير الماضي، وجدت هيئة محلفين أن كليوشين مذنب في 4 تهم، إذ يُتهم بالتآمر الإجرامي للوصول غير القانوني إلى أجهزة الكمبيوتر والاحتيال في الأوراق المالية، فيما دفع كليوشين عن نفسه جميع التهم وقال إنه غير مذنب.

وفي وقت سابق، وصفت وسائل الإعلام الأمريكية كليوشين بأنه أحد المشاركين المحتملين في صفقة لتبادل الأسرى بين روسيا والولايات المتحدة.

وكان رجل الأعمال قد وصل مع أسرته لقضاء إجازته في منتجع بسويسرا قبل القبض عليه، ليسلم إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2021، فيما يواجه اليوم تهما موجبة لعقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما.

المصدر: تاس