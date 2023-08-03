حريق كبير بمدينة فينيكس الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بنشوب حريق كبير في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، شارك في إخماده أكثر من 100 من رجال الإطفاء.

وقالت هيئة الإطفاء في مدينة فينيكس، يوم الأربعاء، إن الحريق ناجم عن اشتعال الأعشاب، وانتشرت النار بسرعة لتشمل ما لا يقل عن 4 مباني.

🚨 Exercise caution and avoid the area of 27th Ave & Buckeye in Phoenix, there is an active fire. Large plumes of smoke are visible from our administration building downtown. pic.twitter.com/VEv3lp3wZy — Maricopa County (@maricopacounty) August 2, 2023

ودعت السلطات المحلية السكان لمغادرة المنطقة أو البقاء في المنازل قدر الإمكان، والحد من أي أنشطة خارج المنازل في المناطق التي تصاعد فيها الدخان.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق. ولم يصب أحد بأذى، حسب المسؤولين المحليين.

المصدر: قناة ABC15 الأمريكية