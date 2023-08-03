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حريق كبير بمدينة فينيكس الأمريكية

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حريق كبير بمدينة فينيكس الأمريكية
AP Matt York
مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية (صورة من الأرشيف)
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بنشوب حريق كبير في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، شارك في إخماده أكثر من 100 من رجال الإطفاء.

وقالت هيئة الإطفاء في مدينة فينيكس، يوم الأربعاء، إن الحريق ناجم عن اشتعال الأعشاب، وانتشرت النار بسرعة لتشمل ما لا يقل عن 4 مباني.

ودعت السلطات المحلية السكان لمغادرة المنطقة أو البقاء في المنازل قدر الإمكان، والحد من أي أنشطة خارج المنازل في المناطق التي تصاعد فيها الدخان.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق. ولم يصب أحد بأذى، حسب المسؤولين المحليين.

المصدر: قناة ABC15 الأمريكية

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