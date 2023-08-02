"وول ستريت جورنال": الاقتصاد الروسي أظهر قوته في مواجهة العقوبات الغربية

أشادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بالاقتصاد الروسي الذي أثبت قوته ومتانته، وتمكن من الصمود أمام اختبار العقوبات التي فرضها الغرب عقب انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تذكرها، إلى أن استقرار الاقتصاد الروسي يرجع إلى استثمارات الحكومة الروسية المثيرة للإعجاب، وعملها الدؤوب على تطوير مؤسسات المجمع الصناعي العسكري وإعادة توجيه التجارة الخارجية نحو الشرق، لاسيما الهند والصين.

ولفتت إلى أن فشل الغرب في إضعاف الاقتصاد الروسي وإركاعه بسرعة، مطابق للمأزق الذي يعاني منه الغرب في ساحة المعركة، وفشل قوات كييف في استغلال المساعدات الغربية لتحقيق أي تقدم ملحوظ في هجومهم المضاد.

وشددت الصحيفة على أن نجاح روسيا في تفادي الضرر الناتج عن العقوبات الغربية، سيكون موضوعا دسما للمحللين لفترة طويلة، لافتة إلى أنه بالرغم من المشاكل التي واجهتها روسيا في البداية في استيراد الرقائق الإلكترونية، إلا أنها تمكنت من حلها بسرعة.

وبينت الصحيفة أن روسيا تملك المقدرة على ضرب أهدافها بأسلحة عالية الدقة وبشكل يومي، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من القيود المفروضة على بيع النفط الروسي، ما زال هناك طلب دولي كبير عليه، فيما تأثر إنتاج الهيدروكربونات بشكل طفيف فقط.

وأبرز الكاتب غابور شتينغارت لصحيفة "فوكوس"، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمكن من استخدام العقوبات الغربية بمهارة لتحقيق مصالح بلاده الاقتصادية، وذلك بالرغم من جميع المحاولات الغربية لإضعاف روسيا.

ولفت إلى أن روسيا فقدت العديد من شركائها الغربيين، إلا أنها كسبت العديد من العملاء الجدد في مختلف مناطق العالم، الذين يمكن اعتبارهم حلفاء أوفياء لها بعكس الغرب.

المصدر: RT + تاس