تدريبات إيرانية على جزر متنازع عليها تزامنا مع حشود عسكرية أمريكية متنامية بالمنطقة (صور)

أجرى الحرس الثوري الإيراني مناورة عسكرية مفاجئة يوم الأربعاء، على جزر متنازع عليها في الخليج، وسط تنامي الوجود العسكري الأمريكي عقب احتجاز السفن التي قامت بها طهران مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن التدريبات تركزت بشكل أساسي على جزيرة أبو موسى، على الرغم من إرسال الحرس الثوري قوات إلى جزيرة طنب الكبرى أيضا.

AP

وأشار التقرير إلى مشاركة سفن وطائرات مسيّرة ووحدات صواريخ في التدريبات.

وقال قائد الحرس، الجنرال حسين سلامي، في خطاب متلفز خلال التدريبات: "نسعى دائما لتحقيق الأمن والهدوء، هذا نهجنا. أمتنا يقظة، وتوجه ردودا قاسية لجميع التهديدات والفتن المدبرة والخطط السرية والأعمال العدائية".

AP

وتأتي هذه التدريبات في وقت يتجه فيه الآلاف من مشاة البحرية والبحارة على متن السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان"، وسفينة الإنزال "يو إس إس كارتر هول"، إلى الخليج.

AP

وكانت واشنطن قد أرسلت طائرات حربية من طراز "إيه-10 ثاندربولت" ومقاتلات "إف-16" و"إف-35"، بالإضافة إلى المدمرة "يو إس إس توماس هادنر"، إلى المنطقة.

وقالت البنتاغون إن الانتشار يأتي "ردا على محاولات إيران الأخيرة تهديد التدفق الحر للتجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به"، الذي يمر عبره نحو 20 بالمائة من نفط العالم، وتعتبره الولايات المتحدة رابطا حيويا لأمنها القومي وللحفاظ على استقرار أسعار الطاقة العالمية.

المصدر: أ ب