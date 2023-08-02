الصين تنفي عرقلة مفاوضات مجموعة العشرين بشأن المناخ

نفت الصين الأربعاء التقارير عن عرقلتها النقاشات المرتبطة بالمناخ بين وزراء البيئة من دول مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن فشلهم في التوصل إلى اتفاق يعد أمرا "مؤسفا".

يأتي ذلك بعد أن فشلت مفاوضات الأسبوع الماضي التي استضافتها مدينة تشيناي الهندية قبيل محادثات "كوب28" المقررة في دبي هذا العام، في التوصل إلى توافق على مضاعفة استخدام الطاقة المتجددة بثلاث مرات.

وقال وزير الانتقال البيئي الفرنسي كريستوف بيشو لوكالة "فرانس برس" إن المحادثات مع الصين والسعودية وروسيا كانت "معقدة".

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وأفاد مصدر صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الصين، أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم، استخدمت "تكتيكات مدمرة" لعرقلة النقاشات.

ولكن بكين ردت الأربعاء إذ شددت خارجيتها على أن "التقارير ذات الصلة تناقض الوقائع تماما".

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الاجتماع "حقق نتيجة إيجابية ومتوازنة"، وأضاف: "لكن بعض الدول أقحمت قضايا جيوسياسية من أجل العرقلة وفشل الاجتماع في تبنى بيان ختامي. تعتبر الصين الأمر مؤسفا".

وجاء اجتماع تشيناي بعد أيام على فشل وزراء الطاقة في دول المجموعة التي تمثل أكثر من 80 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في الاتفاق على خارطة طريق لاستثناء الوقود الأحفوري من مزيج الطاقة العالمي أثناء المحادثات في غوا.

المصدر: أ ف ب