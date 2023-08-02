 
مباشر
عاجل
صفارات الإنذار من غارات جوية تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

اليابان.. مصرع شخص وقطع التيار الكهربائي عن الآلاف بسبب إعصار "خانون" (فيديو)

أخبار العالم

اليابان.. مصرع شخص وقطع التيار الكهربائي عن الآلاف بسبب إعصار
يوتيوب
أعصار خانون عند شواطئ أوكيناوا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vsgi

أفادت وسائل إعلام يابانية، بأن إعصار "خانون" الذي ضرب مناطق بالقرب من محافظة أوكيناوا جنوب اليابان، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 210 آلاف منزل.

إقرأ المزيد
إجلاء آلاف السكان وإلغاء رحلات جوية.. اليابان تستعد لإعصار
إجلاء آلاف السكان وإلغاء رحلات جوية.. اليابان تستعد لإعصار "خانون" (فيديو)

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن شخصا توفي وأصيب 5 آخرون، جراء إعصار "خانون" الذي ضرب مناطق بالقرب من محافظة أوكيناوا، مشيرة إلى أن الإعصار تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 210 آلاف منزل أي ما يقرب من 34% من سكان أوكيناوا.

وبحسب الإذاعة، فإن السلطات اليابانية ألغت 410 رحلات جوية وأوقفت حركة القطارات والسفن بسبب الإعصار.

وتبلغ قوة رياح الإعصار 50 مترا في الثانية مع هبات قد تصل إلى 70 مترا في الثانية، وعند حساب قوة الرياح عند 60 مترا في الثانية، فهذا يعني أن قوتها نحو 216 كيلومترا في الساعة، وهي قوة كافية لتدمير الهياكل الخشبية وخطوط الكهرباء.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا