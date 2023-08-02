مكارثي يعتبر إلصاق الاتهامات بترامب "محاولة لصرف الانتباه" عن بايدن وابنه

اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أن الاتهامات الجديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هي لصرف الانتباه عن استخدام الرئيس الحالي جو بايدن منصبه للتستر على ابنه.

وكتب مكارثي على تويتر أنه في الأيام الأخيرة، انتشرت سلسلة من الاكتشافات والاتهامات في الولايات المتحدة تؤثر على هانتر بايدن، وكذلك والده خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الولايات المتحدة (2009-2017).

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وأضاف: "يمكن للجميع في أمريكا رؤية ما سيحدث بعد ذلك.. محاولة من قبل وزارة العدل لصرف الانتباه عن الأخبار ومهاجمة المرشح الأوفر حظا في النضال من أجل الترشح (لمنصب رئيس الولايات المتحدة) الرئيس ترامب".

وقالت وسائل إعلام أمريكية مساء الثلاثاء إن هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى وجهت تهما للرئيس السابق دونالد ترامب تتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وأشارت إلى أن لائحة اتهام ترامب تتضمن 4 تهم بالتآمر لارتكاب الاحتيال والتلاعب بالشهود والتآمر لعرقلة الإجراءات الرسمية والتآمر على حقوق المواطنين.

المصدر: تاس