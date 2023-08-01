حملة ترامب: عمليات مطاردة الساحرات ستفشل وسيُعاد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة

اعتبرت حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الدفعة الجديدة من الاتهامات الموجهة ضده هي محاولة من الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت الحملة في بيانها: "ليس أكثر من الفصل الفاسد الأخير في المحاولة المثيرة للشفقة من قبل عائلة بايدن ووزارة العدل المسلحة للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".

إقرأ المزيد

وأكدت أن "ترامب هو المرشح الأوفر حظا بلا منازع" في الانتخابات الرئاسية.

وشددت على أن "انعدام القانون الذي تخلله اضطهاد الرئيس ترامب وأنصاره يذكرنا بألمانيا النازية في الثلاثينيات، والاتحاد السوفيتي السابق، والأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية الأخرى".

وأضافت "التزم الرئيس ترامب دائمًا بالقانون والدستور، بمشورة العديد من المحامين البارزين. ستفشل عمليات مطاردة الساحرات غير الأمريكية هذه وسيُعاد انتخاب الرئيس ترامب للبيت الأبيض حتى يتمكن من إنقاذ بلادنا من سوء المعاملة وعدم الكفاءة والفساد الذي يسري في عروق بلادنا بمستويات لم نشهدها من قبل".

وأردفت: "قبل ثلاث سنوات كانت لدينا حدود قوية، واستقلال في مجال الطاقة، ودون تضخم، واقتصاد عظيم. اليوم، نحن أمة في حالة انحدار. الرئيس ترامب لن يحبطه الاستهداف السياسي المشين".

المصدر: RT