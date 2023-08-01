"تأثير مدمر على السودان ومصر".. خبير يعلق على زلزل إريتريا اليوم على حدود إثيوبيا وعلاقته بسد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا وخبير المياه عن وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في إريتريا بالقرب من الحدود الأثيوبية على بعد حوالي 630 كم شمال شرق سد النهضة.

وقال شراقي في حديث خاص لـRT : "حدث زلزال بقوة 5.6 ريختر على عمق 10 كم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 الساعة 8:15 م بتوقيت القاهرة في إريتريا بالقرب من الحدود الأثيوبية على بعد حوالي 630 كم شمال شرق سد النهضة، ويقع مركز الزلزال في منطقة الأخدود الأفريقي".

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وأضاف: "كما حدثت عدة زلازل متوسطة أيضا منذ أشهر قليلة، في 26 ديسمبر 2022 زلزالين بقوة 5.5، 4.6 ريختر شمالي إثيوبيا على الحدود مع إريتريا، وزلزال بقوة 4.6 ريختر على عمق 10 كم 26 يناير 2023 شمالي إثيوبيا على بعد حوالي 500 كم من سد النهضة الأثيوبي. أما الأقرب لسد النهضة زلزال 8 مايو 2023 بقوة 4.4 ريختر على عمق 9.8 كم، ويبعد 100 كم فقط شمال شرق سد النهضة، ويعتبر هو الأقرب على الإطلاق من جملة مئات الزلازل خلال المائة عام الأخيرة في إثيوبيا".

وتابع: "ربما يكون تأثير الزلازل الحالية غير ذي شأن الآن، ولكن سوف يكون لها تأثير كبير فيما بعد خاصة إذا ازدادت قوة الزلزال عن 5 ريختر في وجود مخزون مائي كبير بحجم البحيرة عند اكتمالها بـ 74 مليار م3".

ونوه بأن "الخطر الأكبر من سد النهضة ليس في التخزينات المتعددة بقدر خطر سعته التخزينية الضخمة بحوالي 64 مليار م3 في بيئة غير مستقرة جيولوجيا ومناخيا، التأثير مدمر على السودان وربما مصر في حالة الانهيار".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر:RT