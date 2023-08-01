"أ.ف.ب": فرنسا ستجلي رعاياها من النيجر قريبا جدا

أعلنت سفارة باريس في نيامي اليوم الثلاثاء أن فرنسا ستبدأ "قريبا جدا" في إجلاء مواطنيها من النيجر حيث تسبب انقلاب الأسبوع الماضي في احتجاجات مناهضة لفرنسا.

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وجاء في رسالة وجهتها السفارة إلى المواطنين الفرنسيين أنه "في مواجهة تدهور الوضع الأمني في نيامي، واستغلال الهدوء النسبي في العاصمة، يجري الإعداد لعملية إخلاء جوي".

وأضافت أن "عمليات الإجلاء ستتم قريبا جدا في فترة زمنية محدودة للغاية".

وكانت السلطات العسكرية في غينيا المجاورة للنيجر أعربت عن أملها في أن تبذل حكومة النيجر الجديدة قصارى جهدها لضمان الاستقرار والوئام في البلاد والمنطقة ككل.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومتان الانتقاليتان في بوركينا فاسو ومالي، في بيان مشترك، أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب ضدهما أيضا.

المصدر: أ ف ب