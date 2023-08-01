الهند.. مقتل 17 عاملا بسقوط رافعة (فيديو)

أعلنت القوة الوطنية لمواجهة الكوارث في الهند اليوم الثلاثاء أن 17 عاملا على الأقل لقوا حتفهم عندما سقطت رافعة على طريق سريع قيد الإنشاء قرب مدينة مومباي في غرب البلاد.

وقالت "الوطنية لمواجهة الكوارث" إن الرافعة انهارت على ألواح خرسانية كبيرة خلال الليل، لتسقط مع الحطام على عمال كانوا يعملون في طريق "سمرودهي" السريع في ولاية مهاراشترا.

وذكرت السلطات أنه تم انتشال 17 جثة فيما نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، رجال إنقاذ وهم يعملون وسط أكوام من عوارض فولاذية مشوهة في موقع الحادث بضواحي مومباي.

#Thane crane collapse



- Five site engineers among those killed



- 14 deceased have been identified and the identity of three others is yet to be established.



READ: https://t.co/oA42ViU1Q6#Shahapurpic.twitter.com/cxEloHSz8R — TOI Mumbai (@TOIMumbai) August 1, 2023

At least 17 workers were killed after a heavy-duty crane crashed on the girder of under-construction Phase III Mumbai-Nagpur #SamruddhiExpressway near Shahpur in Thane.#Thane#Maharashtra#Shahapur#NDRFpic.twitter.com/HUb2JCURcE — Surya Reddy (@jsuryareddy) August 1, 2023

المصدر: أ ف ب