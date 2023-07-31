أعرب وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، عن استعداده للتفاوض مع روسيا والصين وأي طرف آخر من أجل تحقيق "سلام عادل" في أوكرانيا.

وقال كروسيتو "اليوم، إذا كان من الممكن تحقيق سلام عادل، فسوف أتفاوض مع روسيا والصين وأي طرف، المهم أن يتم تحقيق نتيجة".

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق بأن موقف القيادة الأمريكية يعيق بدء مفاوضات السلام حول أوكرانيا.

المصدر: غازيتا. رو