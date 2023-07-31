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انقلابيو النيجر يحتجزون 4 وزراء وزعيم الحزب الحاكم

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انقلابيو النيجر يحتجزون 4 وزراء وزعيم الحزب الحاكم
AP
النيجر
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن انقلابيي النيجر اعتقلوا 4 وزراء وزعيم الحزب الحاكم في البلاد.

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عسكريون يعلنون الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم
عسكريون يعلنون الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم

ونقلت الوكالة عن بيان صدر عن الحزب الحاكم بالنيجر: "تم احتجاز... 4 وزراء ووزير سابق وزعيم الحزب (الرئيس) محمد بازوم".

وأضاف الحزب أن الانقلابيين احتجزوا وزراء النفط ماهامان ساني محمدو، والتعدين - أوسيني حديزاتو، والداخلية - حمدو سولي، والنقل - عمر الما. كما تم احتجاز زعيم حزب رئيس الدولة وهو "حزب الديمقراطية والاشتراكية في جمهورية النيجر"، فورماكوي جادو.

ودعا حزب الرئيس بازوم إلى "الإفراج الفوري" عن المسؤولين المحتجزين.

وقال جيش النيجر خلال كلمة بثها التلفزيون الوطني، سابقا، إنه تم عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وأغلقت الحدود وأعلن حظر تجول. وقبل ذلك أغلق عسكريون من الحرس الرئاسي القصر الرئاسي في عاصمة البلاد نيامي. من جهته صرح مكتب بازوم أن الجيش لا يدعم الانقلابيين، لكن فيما بعد أعلنت قيادة الجيش تضامنها معهم. ولا يزال الرئيس بازوم محتجزا في قصره، وهو بخير.

المصدر: نوفوستي

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