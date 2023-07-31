الموساد الإسرائيلي يتحرك سرا من أجل السعودية

كشفت مصادر أمريكية لموقع "أكسيوس" أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، زار واشنطن سرا قبل نحو أسبوعين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول اتفاق التطبيع مع السعودية.

وقالت المصادر إن برنياع التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في البيت الأبيض. كما التقى بريت ماكغورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وآموس هوشستين، كبير مستشاري بايدن للطاقة والبنية التحتية.

وذكرت المصادر أن جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوصل إلى اتفاق للسلام بين السعودية وإسرائيل، كانت القضية الرئيسية التي نوقشت خلال اجتماعات برنياع مع مسؤولي البيت الأبيض، فيما ناقش برنياع مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، بالإضافة إلى الملف السعودي، الملف الإيراني.

ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على الاجتماع بين سوليفان وبرنياع، مؤكدا "أننا نواصل دعم التطبيع مع إسرائيل، بما في ذلك مع المملكة العربية السعودية، ومن الواضح أننا نواصل التحدث مع شركائنا الإقليميين حول كيفية تحقيق المزيد من التقدم. إنه أحد الجهود التي نتابعها من أجل تعزيز أهداف السياسة الخارجية الأمريكية ،من أجل منطقة شرق أوسط أكثر سلما وأمنا وازدهارا واستقرارا".

المصدر: axios