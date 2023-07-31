طهران تكشف عن الملفات التي يناقشها وزير الخارجية السوري

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن الملفات التي يناقشها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال زيارته إلى طهران، ومنها إعادة العلاقات السورية التركية.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، تحدث كنعاني عن العلاقات الإيرانية السورية، لافتا إلى أنه "مجيء وزير الخارجية السوري إلى طهران هو لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين التي تمت خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سوريا قبل أشهر".

وأوضح أن "هناك ملفات أخرى ستناقش حول مواجهة الإرهاب والتحضير لاجتماع أستانا المقبل

وكذلك إعادة العلاقات السورية التركية والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية إلى جانب تواجد القوات الأمريكية في سوريا وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري ستتم مناقشتها في اللقاء بين ايران وسوريا".

المصدر: RT