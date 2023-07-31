أمطار "دوكسوري" تغرق شوارع بكين (فيديو)

غمرت مياه الأمطار الغزيرة السيارات في شوارع العاصمة الصينية بكين، الاثنين، جراء الإعصار "دوكسوري" الذي أغرق شرق بالبلاد بالأمطار وقد وصل اليوم إلى العاصمة.

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وتظهر مقاطع الفيديو، اقتحام المياه لمترو الأنفاق وتوقف وسائل النقل العام في المدينة.

وتأثر أكثر من 1.4 مليون شخص بالإعصار "دوكسوري"، فيما تم إجلاء حوالي 400 ألف شخص بشكل عاجل.

وعززت السلطات الصينية تدابيرها لمكافحة الفيضانات ودعت السكان إلى لزوم منازلهم.

وتفاديا لأي حادث عمدت مواقع كثيرة في بكين إلى الإغلاق مؤقتا، مثل المدينة المحرمة ومدينة الملاهي الشعبية "يونيفرسال ستوديوز" ومكتبات ومتاحف.

وأعلنت الصين حال التأهب القصوى حتى بعد ظهر الإثنين على أقل تقدير مع توقع هطول أمطار غزيرة في منطقة شاسعة في شمال البلاد يسكنها مئات ملايين الأشخاص.

ويشمل هذا الإنذار الأحمر خصوصا بكين 22 مليون نسمة، ومدينة تيانجين المجاورة 14 مليونا، ومقاطعتي خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق وكذلك جزء من خنان في الوسط.

ورفعت وزارة الموارد المائية الأحد استجابتها لمخاطر الفيضانات إلى المستوى الثاني، مع تعبئة المزيد من العناصر لضبط مجاري المياه والسدود.

وقد يتخطى منسوب المياه في بعض الأنهار مستوى الإنذار مع احتمال حصول انزلاقات للتربة في المناطق الجبلية.

ولم يسجل وقوع أي ضحايا حتى الآن في العاصمة.

ويضرب الإعصار دوكسوري الصين منذ الجمعة منتقلا من جنوب شرق البلاد صوب الشمال حيث بدأت تتساقط أمطار غزيرة، بحسب أجهزة الأرصاد الجوية.

المصدر: RT + أ ف ب