 
مباشر

بوتين: وجودي في روسيا الآن أكثر أهمية من حضوري قمة "بريكس"

أخبار العالم

بوتين: وجودي في روسيا الآن أكثر أهمية من حضوري قمة
Globallookpress Maksim Konstantinov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrv2

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وجوده في البلاد الآن أكثر أهمية من حضوره قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا.

وقال بوتين: "لا أعتقد أن حضوري قمة "بريكس" أكثر أهمية من وجودي هنا في روسيا الآن".

وأضاف: "أنا على اتصال مع جميع زملائي، مع الرئيس الصيني، ومع رئيس وزراء الهند، وقد التقينا للتو مرتين مع رئيس جنوب إفريقيا، ووصل أشخاص من البرازيل للتو، ونحن بطريقة أو بأخرى على اتصال مع الرئيس البرازيلي لولا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين أمام القادة الأفارقة: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ومتضامنون نحو عالم متعدد الأقطاب