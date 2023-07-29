بوتين: وجودي في روسيا الآن أكثر أهمية من حضوري قمة "بريكس"

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وجوده في البلاد الآن أكثر أهمية من حضوره قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا.

وقال بوتين: "لا أعتقد أن حضوري قمة "بريكس" أكثر أهمية من وجودي هنا في روسيا الآن".

وأضاف: "أنا على اتصال مع جميع زملائي، مع الرئيس الصيني، ومع رئيس وزراء الهند، وقد التقينا للتو مرتين مع رئيس جنوب إفريقيا، ووصل أشخاص من البرازيل للتو، ونحن بطريقة أو بأخرى على اتصال مع الرئيس البرازيلي لولا".

المصدر: RT