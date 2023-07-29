المندوب البيلاروسي: أعضاء الأمم المتحدة سئموا مناقشة موضوع أوكرانيا

صرح مندوب بيلاروس الدائم لدى الأمم المتحدة فالنتين ريباكوف، بأن عددا من الدول الأعضاء في المنظمة، يعانون من الإرهاق لكثرة مناقشة موضوع أوكرانيا.

وقال الدبلوماسي في حديث لقناة "بيلاروس 1" التلفزيونية: "للأسف، الآن الأحداث التي تجري في منطقتنا تملي جدول الأعمال من نواح كثيرة".

وأضاف: "ولسوء الحظ أقول لأن هذا النزاع على الرغم من كل مآسيه، ليس الوحيد. هناك الكثير من هذه النزاعات في العالم. هل هناك إجهاد معين بين الدول الأعضاء؟ نعم، بالطبع من هذا الوضع".

وأشار ريباكوف، إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تستطيع تحديد "المفضلة" أو "غير المعجبين" بين الدول - فهذه هي آراء ومواقف الدول الأعضاء.

وفي الوقت نفسه، أشار الممثل الدائم إلى اتجاه سلبي مؤخرا، عندما ينحاز حتى ممثلو القيادة العليا للأمم المتحدة، والأمانة العامة، إلى جانب في بعض القضايا أو النزاعات، وهو أمر غير طبيعي لأنهم يجب أن يكونوا محايدين.

وردا على سؤال حول احتمالات حل النزاع في أوكرانيا، أشار الدبلوماسي البيلاروسي إلى وجود عدد من مبادرات السلام وأعرب عن رأيه بأنه "إذا كان هناك اتفاق بين روسيا والغرب الجماعي، فيمكن إيقاف هذا النزاع سريعا جدا."

وقال ريابكوف: "السلام هو القضية الأولى والهدف الرئيسي. كلنا نرغب في تحقيق هذا الهدف. هذا الصراع الإقليمي يحدث على أعتابنا، ويؤثر علينا بشكل مباشر ويخلق الكثير من المشاكل والإزعاج، الناس يموتون. ونحن نود أن ينتهي هذا النزاع، وعمل مهمتنا في أي اتجاه مبني على المساهمة في إنهائه، وجميع القضايا ذات الصلة - مواجهة ضغط العقوبات، ومنع توريد بضائعنا، والعقوبات المالية هي القضايا الرئيسية التي يعمل دبلوماسيونا عليها باستمرار".

وبحسب قوله، فإن الدبلوماسيين البيلاروسيين في الأمم المتحدة سيواصلون القيام بذلك "على الرغم من الضغوط ومحاولات عرقلة أو وقف هذا العمل".

وقال ريباكوف أيضا، إن الدبلوماسيين البيلاروسيين يواصلون التذكير بمبادرة مينسك حول الحاجة إلى إجراء مناقشة واسعة حول الأمن العالمي، ولكن حتى الآن لا توجد مناقشة جوهرية حول تنظيم مثل هذا الحدث.

المصدر: نوفوستي