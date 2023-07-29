واشنطن تعد رئيس النيجر المحتجز باستعادة الحكم الديمقراطي في البلاد

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت، أنه بإمكان رئيس النيجر محمد بازوم الاعتماد على الدعم الثابت للولايات المتحدة، وذلك عقب أيام من انقلاب نفذه الحرس الرئاسي بالنيجر.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، إن بلينكن شدد خلال اتصال هاتفي مع بازوم هو الثاني خلال أيام، على أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديمقراطي في النيجر".

كما أشاد بلينكن بـ"دور بازوم في تعزيز الأمن ليس في النيجر فحسب لكن في منطقة غرب إفريقيا الأوسع".

وفي اتصال منفصل مع زعيم النيجر السابق محمد إيسوفو، أبدى بلينكن قلقه إزاء استمرار اعتقال بازوم. وقال لإيسفو إنه "يأسف لأن من يعتقلون بازوم يعرضون للخطر سنوات من التعاون الناجح ومساعدات بمئات ملايين الدولارات" لنيامي، وفق ما قال ميلر.

كذلك، تحدث بلينكن مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا بشأن الوضع في النيجر، مشددا على ضرورة بذل "الجهود لاستعادة النظام الدستوري" في هذا البلد.

وكان اللواء عبد الرحمن تشياني، أعلن أمس الجمعة، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

المصدر: أ ف ب