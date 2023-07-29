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صحفي أمريكي يصف زيلينسكي بأنه "شيطاني" بعد قرار غريب من نوعه

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صحفي أمريكي يصف زيلينسكي بأنه
Globallookpress IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa
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وصف الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بـ"شيطاني" بعد نقله الاحتفال بعيد الميلاد من 7 يناير إلى 25 ديسمبر.

وكتب الصحفي: "الشيطاني زيلينسكي وقع على قانون بشأن نقل عيد الميلاد في أوكرانيا من 7 يناير".

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وأشار إلى أن زيلينسكي يسعى إلى الانفصال عن الماضي والتخلص من كل ما يتعلق بروسيا.

في نهاية يونيو، أرسل فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني لنقل الاحتفال بعيد الميلاد من 7 يناير إلى 25 ديسمبر.

في 14 يوليو، صوت البرلمان الأوكراني لصالح مشروع قانون حول نقل مواعيد العطلات الرسمية، والتي بموجبها سيتم الاحتفال بعيد الميلاد في البلاد في 25 ديسمبر، بدلا من 7 يناير كما جرت العادة

ووقع زيلينسكي أمس على قانون نقل الاحتفال.

المصدر: ريا نوفوستي

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