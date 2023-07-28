"600 عام".. بايدن يمزح حول فترة عمله بالسياسة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مازحا إنه يعمل في السياسة منذ 600 عام.

وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات بولاية مين: "أعلم أنه لا يبدو كذلك، لكنني أمارس الأمر منذ فترة طويلة. أنا هنا منذ 600 عام".

وأصبح بايدن، الذي سيكمل 81 هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ. ووقع مرارا في مواقف محرجة في الأماكن العامة، إذ تعثر مرة وسقط أخرى وصافح الهواء وضل طريقه، بالإضافة إلى العديد من الهفوات الأخرى.

المصدر: نوفوستي